日本代表の森保一監督が13日、キリンチャレンジカップ・ガーナ戦(14日・豊田ス)の前日会見を行い、GK鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGK争いに「まずは早川がファーストチョイスかなと思っている」と述べ、GK早川友基(鹿島)を先発起用する方針を明言した。今回のシリーズではこれまで正GKを務めていた鈴木が直前のセリエAで左手を骨折し、招集できず。長らくセカンドGKの地位にあった大迫も天皇杯準決勝のため招集を見送られており