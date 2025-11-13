14Æü¤Î¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬13Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ÎË­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø¼°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¡û3-2)¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÃæ¿´¤Ë(²ñ¸«¸å¤Î)¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È