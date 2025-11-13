ヴァンラーレ八戸は13日、金沢学院大のGK吉村耕一(22)が2026シーズンから加入することが内定したと発表した。吉村はクラブ公式サイトを通じ、「幼い頃からずっと夢で、目標であった『プロサッカー選手』としてのキャリアをヴァンラーレ八戸でスタートできることを大変嬉しく思います」とコメント。「勝利の為に常に貪欲に、チームの一員としての覚悟と責任をもち、さらなる高みを目指し全身全霊で戦います!」と誓った。以下、