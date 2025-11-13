セブン‐イレブン・ジャパンは、ブラックフライデーに合わせて、対象の揚げ物商品が日替わりで半額になるお得なセールを、全国のセブン‐イレブンにて27日から30日の4日間限定で実施する。【写真】税込54円になる『北海道じゃがいもの牛肉コロッケ』ブラックフライデーは、アメリカ発祥の大規模セールイベントで、近年では日本でも年々注目度が高まり、さまざまな形で人気商品がお得に手に入るセールなどが実施され、消費者の