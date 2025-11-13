トーヨーカネツ [東証Ｐ] が11月13日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比20.8％増の24.6億円に伸び、従来の18.1％減益予想から一転して増益で着地。 通期計画の38億円に対する進捗率は64.8％に達し、5年平均の41.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比43.4