相川七瀬が自身のInstagramを更新。THE YELLOW MONKEYのボーカリスト、吉井和哉との2ショットを披露した。 赤黒チェックのワンピ姿の相川七瀬とダンガリーシャツ姿の吉井和哉 ■相川七瀬、イエモン吉井との再会に「今も昔も変わらずかっこいい」 相川は「ちょっと前ですが、久しぶりにイエモンの吉井和哉さんと会いました」と再会を報告し、2ショットを披露。写真は、赤と黒のチェック柄のワンピ姿の相川に、ダンガ