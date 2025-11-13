9月に受けたサイバー攻撃で受注や出荷に大きな支障が出ているアサヒビールは、10月の売上金額が前年の9割を超えたと発表しました。アサヒグループホールディングスは、システム障害の影響で、9月の販売実績の発表を延期していましたが、13日、現時点で集計できた9月と10月のおおよその状況を発表しました。アサヒビールはスーパードライなどの主力商品を優先して出荷した結果、先月の売上金額は去年10月の9割を超えたということで