パドレス戦で投打「二刀流」でプレーしたドジャースの大谷翔平＝6月16日、ロサンゼルス（共同）笹川スポーツ財団は13日、12〜21歳を対象にした「好きなスポーツ選手」調査の結果を発表し、野球の米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が19.9％で1位となった。男女問わず人気で、2年に1度の調査で4回連続のトップ。ともにバレーボール男子の日本代表で4.5％の2位石川祐希（ペルージャ）、3.2％で3位の高橋藍（サントリー）に大差をつ