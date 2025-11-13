国家公安委員会は13日、暴力団対策法に基づき、道仁会（福岡県久留米市）、双愛会（千葉県市原市）、浅野組（岡山県笠岡市）、親和会（高松市）の4団体について、指定暴力団に再指定するための要件を満たしていると確認した。いずれも12回目の指定で、期間は3年間。4県の公安委員会による手続きを経て、官報で公示される。警察庁によると、構成員は昨年12月末時点で道仁会が約310人、双愛会が約80人、浅野組が約50人、親和会が