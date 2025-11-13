スニーカーを持つ客室乗務員＝13日午前、東京都大田区日航は13日から、客室乗務員（CA）と、空港で旅客対応するグランドスタッフが勤務中に履く靴としてスニーカーを解禁した。従来は革靴やパンプスなどに限っていたが、現場の要望を反映して社内規定を変更した。長時間にわたる立ち仕事の負担を軽減し、働きやすさを重視する。同社によると、日航グループ6社の計約1万4千人が対象。スニーカーの支給はせず、希望者は黒色で簡