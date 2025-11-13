サンダー戦で相手と競り合いながらドリブルするレーカーズの八村（左）＝オクラホマシティー（AP＝共同）【オクラホマシティー（米オクラホマ州）共同】米プロバスケットボールNBAは12日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地オクラホマシティーでのサンダー戦に先発し、32分53秒プレーして13得点、5リバウンドだった。チームは92―121で敗れ、8勝4敗となった。