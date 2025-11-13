女性に対する暴力をなくす運動の一環として、広く市民に周知を図ろうと国際ソロプチミスト熊本すみれがパープルリボンツリーのライトアップを始めました。これは今年で13回目の取組みで、初日のきのうはオーケストラによるファンファーレに合わせて点灯されました。ライトアップは今月25日まで行われ、紫の光で女性への暴力根絶を呼びかけます。