元AKB48のタレント柏木由紀（34）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。AKB48卒業後で一番の成功者を問われて実名を挙げた。MCハライチ岩井勇気から「卒業生のセカンドキャリアで一番の成功者は誰？」との質問に、柏木と同じくゲスト出演していた大家志津香が目を閉じて熟考。柏木が口を開き「人によりけりですけど…現役との差は、私は川栄李奈ちゃん」と話した。岩井は「あー確かに、すごいよね」