ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが１３日、自身のインスタグラムで第１子妊娠を報告した。近藤アナはこの日、木曜パートナーを務めるＴＢＳラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜・午前１１時）に生出演し、妊娠と今月２６日から産休に入ることを発表した。放送後はインスタグラムで「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と改めて伝え、大きくなったように見えるおなかに手を当てた姿を披露。