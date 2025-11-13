石川玩具は、アメリカ発の玩具ブランド「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」全29アイテムを、2025年秋より全国の玩具店および各所ECサイトにて販売開始いたしました。創業35年以上にわたり、ユニークで安全な木製を中心としたおもちゃを提供し、世界約80カ国の子どもたちに愛されているブランドです。 石川玩具「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」 「メリッサ＆ダグ」のおもちゃは、デジタルデバイスから離れ、