『530運動』発祥の地・愛知県豊橋市で13日、秋の清掃活動が行われました。530運動は、1975年に豊橋市から始まり全国へ広がった取り組みで、今年で50周年を迎えます。運動は春と秋の2回実施され、13日は市の職員らが市役所周辺でタバコの吸い殻やペットボトルなどを拾うと、およそ30袋のごみが集まりました。参加した職員：「結構ゴミが落ちているなという印象で、朝から掃除して気持ちがいいなと思いました」