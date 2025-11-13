◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、宮里優作（大和ハウス工業）、山田大晟（相模原ＧＣ）、石坂友宏（都築電気）、李尚熹（イ・サンヒ）が５アンダー６５をマークし、首位で並んだ。１打差の４アンダー５位には堀川未来夢（ＷａｖｅＥｎｅｒｇｙ）、米沢蓮（パルコホーム）、永野竜太郎（フリー）、小平