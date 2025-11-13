女優の入来茉里が自身のInstagramを更新。入江は婚活に関する番組「婚活ヌマ子の憂鬱」に出演予定であることを告知した。入江は投稿で「婚活はじめました 笑 趣味はゴルフ、サウナ、麻雀って言ってるけど、競馬も好きです笑」と気軽に投稿し、視聴者に向けて自己紹介をした。続けて「今週 11/15 & 11/22 土曜日 深夜1:25〜 テレビ東京【くるバラ】 『婚活ヌマ子の憂鬱』」と番組情報を伝え、この番組は婚活の“沼”に