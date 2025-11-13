ゲームデザイナーの堀井雄二が自身のXを更新し、「なんと、本日、旭日小綬章をいただくことが出来ました。」と報告。この栄誉は堀井がゲームデザイナーとして、特に「ドラゴンクエストシリーズ」を通じて日本のゲーム業界に大きな影響を与えてきたことを称えるもの。堀井は、旭日小綬章の受賞者には漫画家の永井豪も含まれていることを明かし、受賞の喜びを共有した。この投稿には、ユーザーから「旭日小綬章、おめでとうございま