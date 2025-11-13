今年9月末を基準に韓国の財政赤字が100兆ウォン（約10兆5000億円）を超えた。新型コロナ流行当時に大規模な財政が投入された2020年に続いて2番目に大きい規模だ。企画財政部が13日に発表した「財政動向11月号」によると、9月末基準で総収入は480兆7000億ウォンと、前年同期比で41兆4000億ウォン増加した。国税収入は289兆6000億ウォンで、同比34兆3000億ウォン増えた。企業の業績改善で法人税収入が21兆4000億ウォン増、成果給拡大