１０日、天津市津南区の無形文化遺産「董派京東大鼓」を披露する伝承者。（天津＝新華社配信／景文軍）【新華社天津11月13日】中国天津市津南区で10日、京津冀（北京・天津・河北2市1省）の無形文化遺産交流公演が開かれ、多くの観客を引き付けた。公演では優秀作品展、商品販売、技能紹介などを通じて京津冀の無形文化遺産約60項目の魅力が示された。（記者/周潤健）１０日、北京市東城区の無形文化遺産、伝統レスリング「宝