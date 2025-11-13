ドラマ『ドーソンズ・クリーク』などで知られる俳優ジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク（４８）が、昨年ステージ３の大腸がんと診断されたことから、治療費の負担軽減を目的に、自身のキャリアにまつわる思い出の品をオークションに出品する。収益は全額、ジェームズの医療費に充てられる。 【写真】人気女優が乳がんで乳房切除術「人生で泣いたことがないくらい泣いた」