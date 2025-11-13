2025年11月13日発売の『桃太郎電鉄2 〜あなたの町も きっとある〜』の新テレビCM計12本が、2025年10月31日から全国で放送開始された。佐久間大介さん、せいやさん(霜降り明星)、石井杏奈さんが出演する7本と、陣内智則さん、ケンドーコバヤシさんが出演する5本という豪華な2本立て。すべてYouTube「KONAMI公式」チャンネルで視聴可能となっている。【動画】Snow Man佐久間が新ボンビーに大苦戦！『桃鉄2』CM「パーセントボンビー!?