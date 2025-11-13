TBSの近藤夏子アナウンサー(29）が13日、自身のインスタグラムを更新。第１子の妊娠と産休に入ることを報告した。 【写真】お腹ふっくら！優しい笑顔はすっかりママの表情 「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と投稿。「11/25いっぱいで産休に入る予定です。」と記し、ふっくらとしたお腹をさすって笑みを浮かべる写真を掲載。「一旦、お仕事できる期間は残り少ないですが体調をみながら