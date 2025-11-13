俳優の柄本時生が同じく俳優でミュージシャンのさとうほなみとの結婚をInstagramで報告した。柄本は「よろしくお願いいたします。」とシンプルに伝え、ファンやフォロワーに新たな門出を知らせた。さとうほなみも同日、自身のInstagramで結婚を報告しており、二人の幸せなニュースが注目を集めている。この投稿には「時生おめでとう」、「え！！おふたりおめでとうございます 錦糸町婚だ♪」、「お母さんも喜んでいることと思いま