１日、恩広高速道路をまたぐ巴城バイパスの陸橋の建設現場。（天津＝新華社配信）【新華社天津11月13日】中国四川省巴中市で進む都市外周の環状道路「巴中繞城快速環線」が、大きな節目を迎えた。環状線の未完成区間となっている巴城バイパス道路で、難工事とされてきた恩広高速道路（湖北省恩施−四川省広元）をまたぐ陸橋の主体構造がこのほど完成し、最後の鋼製柱がクレーンで撤去された。巴城バイパスは全長約53キロで、ト