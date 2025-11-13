きょう13日の関東地方は分厚い雲に覆われて、すっきりしない空が広がっています。日中も気温はほとんど上がらず、東京都心や横浜では今シーズンもっとも低い最高気温となりました。■13日は雲広がり師走並み寒さきょう13日の関東は、湿った空気の影響で朝から分厚い雲に覆われて、午前を中心に沿岸部の所々で弱い雨が降りました。日差しもなかったため、日中も気温はほとんど上がらず、最高気温は、千葉で13.1℃、横浜で12.8℃、東