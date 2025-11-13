◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（13日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人の阿部慎之助監督は秋季キャンプに臨時コーチとして参加していた李承菀コーチについて「1年間いてほしいと正式にオファーは出してあります」と来季のコーチングスタッフとしてオファーをしたことを明かしました。李コーチは今キャンプで佐々木俊輔選手、門脇誠選手、そして浅野翔吾選手などに密接な指導を行っていました。阿部監督は「とても