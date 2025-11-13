「私は彼氏なんていなくていいし、結婚も興味ないの!!」「1人が楽しいの!!」。仕事帰りの公園で、主人公の吉田は荒れ狂っていた。…というのも、昼間に同僚たちから「えー彼氏いないの？寂しくない？」「今度合コンしましょう」「婚活するなら20代のうちだって！」と寄ってたかって哀れんだ目で言われたせいだ。【漫画】本編を読む価値観は人それぞれなのだが…？吉田が公園で大きなため息をついていると、同じく大きなため息をつ