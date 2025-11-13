バドミントン女子ダブルスで熊本マスターズに出場していた志田千陽・五十嵐有紗ペアが13日、それぞれ自身のSNSで大会棄権を発表しました。志田・五十嵐ペアは11日に、同大会1回戦に臨み台湾ペアに勝利。ベスト16進出が決定していました。しかし明日に次戦を控えるなか、志田選手はインスタグラムのストーリーズを更新し「いつも応援ありがとうございます。現在開催されている熊本マスターズジャパン2025ですが、練習中のアクシデン