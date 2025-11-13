黒住宗晴さん（2024年撮影）黒住教本部提供 芸術文化の振興や文化財の保護などで地域文化を振興してきた個人や団体に贈られる「地域文化功労者」に岡山県から2人が選ばれました。 「地域文化功労者」は毎年、文化庁が発表しているもので、今年は全国の93の個人や団体が表彰されます。 岡山県からは、岡山市の黒住宗晴さんと益田芳樹さんが選出されました。 芸術文化の分野で表彰される黒住教名誉教主の黒住宗晴さん