宝塚歌劇団は13日、雪組で「ポーの一族」を上演することを発表した。この公演は2017年に花組で初演。吸血鬼（バンパネラ）として不老不死の少年エドガーを明日海（あすみ）りお、アランを柚香光（ゆずか・れい）が演じ、その美しさから漫画の世界がよみがえった絶賛された。今回、エドガー役に挑戦するのは雪組トップスター朝美絢（あさみ・じゅん）。ビジュアルの美しさには定評のある朝美が新たな「ポーの一族」を届ける。