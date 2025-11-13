楽天モバイルの全回線契約数が950万回線を突破した。 11月7日時点での回線契約数。BCPやMVNEを除くMNO回線契約数は874万回線。BCPなどを含むMNO回線契約数とMVNE、MVNOを合わせて950万回線を超えた。 9月30日時点での全体の回線契約数は933万回線を含んでおり、BCP契約の19万回線とMVNEの45万契約を含む。MNOのみでは858万契約だった。MNO解約率は1.68％。グループサービスの利用を含むARPUは2873円だ