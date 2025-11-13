高市総理はきょう、参議院予算委員会で、北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談のため、「あらゆる手段を尽くす」と述べました。高市総理「あまり詳細には申し上げられませんが、いろんなルート、今、たぐり寄せながらトライしていると。何としても、首脳会談を開いて、（拉致被害者の）御帰国を実現したいという強い気持ちでおります」高市総理はきょうの参議院予算委員会でこのように述べ、金正恩総書記との日朝首脳会談を実現するた