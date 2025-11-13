楽天の津留崎大成投手が１３日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、６００万増の１５００万円でサインした。（金額は推定）球団は正念場の９月にイニング跨ぎの連投など、イニング数が増えたことを評価されたといい、「すごくありがたい」と感謝した。来季に向けた色紙には「集大成」と力強く書き、「まずは津留崎大成の大成っすよね」と笑顔。「今年の後半やって、来年１年が本当に勝負だと思う。１年間通してやるっ