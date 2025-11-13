国会ではきょう、自民党と日本維新の会が合意した衆議院の議員定数を「1割削減」する目標について、野党がその根拠を質しました。高市総理はなんと答えたのでしょうか？【写真を見る】自民・維新の合意「議員定数1割削減目標」の根拠は？元パートナー・公明党が追及高市総理「5割なら受け入れない」きょうの参議院予算委員会。かつての連立パートナー、公明党の石川議員が追及したのは自民党と日本維新の会の連立合意をめぐる