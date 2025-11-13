サッカー日本代表は１３日、試合会場で、国際親善試合・ガーナ戦（１４日、豊田スタジアム）に向けた前日会見を行った。出席した森保一監督（５７）は「まだ確定していないが、ブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたい」と現状にベストメンバーをぶつける方針を示唆した。歴史的勝利を挙げたブラジル戦から約１カ月。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）がケガで不参加となり「必然的に１人は代わる。まずは早川がファーストチョイスか