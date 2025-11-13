少し気が早いようにも思えますが、街のディスプレイはクリスマス仕様となりつつあります。日本においてはキリストの生誕祭ではなく、主にカップルのイベントとして盛り上がる行事として認識されていますが、準備はつつがなく進んでいるでしょうか。今回はイベント時に使える「恋愛力」をテーマにお届けします。◆とっくに下準備を終わらせている？「そうは言っても、人気のレストランを半年前から予約するような昭和時代でも