13日昼ごろ、突然降ってきたひょう混じりの雨の様子が由利本荘市で撮影されました。撮影されたのは13日の12時10分ごろ、由利本荘市水林の会社事務所です。映像では、雨とともに打ちつけるひょうの様子や、屋根に降ったひょうが流れていく様子が確認できます。撮影者は「朝は晴れていたが、昼前から雨が降ってきて突然豪雨になった。粒の大きいひょうが10分くらい続いて降った」と話していました。ひょうとともに雷の音も激しく、1