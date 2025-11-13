アドベンチャーは、ファイブスターコーポレーションとグループ2社の計3社を完全子会社化する。子会社化するのは、ファイブスターコーポレーションとファイブスターコーポレーション東京、アイランドクリーナーズの3社。沖縄県のホテル運営代行業者で高いシェアを誇る。契約の相互補完や運営ノウハウなどの活用による相乗効果を見込む。アドベンチャーは、ファイブスターコーポレーション代表取締役社長の鈴木義浩氏から全株式を10