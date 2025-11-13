カブスからFAとなった今永(C)Getty Images日本人左腕の真価が問われている。今オフにカブスからのFAを決めた今永昇太だ。ビジネス社会を物語るような決定だった。まず、現地時間11月4日にカブス側がトレード拒否権も付帯する3年総額5700万ドル（約87億7800万円）の契約延長オプションの権利行使を破棄。これに今永側も即座に対応するような形で来季年俸1500万ドル（約22億9000万円）の単年契約締結の権利行使を拒否し、FAの流