山形市によりますと、13日の午前10時頃、山形県山形市山寺地内の農地でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■12日～13日のクマ目撃情報（山形市） 11月13日（木曜）午前10時00分頃大字山寺地内の農地にてクマ1頭を目撃11月13日（木曜）午前7時01分頃大字滑川地内の路上にてクマ1頭を目撃11月12日（水曜）午後8時00分頃松波四丁目地内の路上に