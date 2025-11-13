学校に通う意味はどこにあるのか。実業家の堀江貴文さんは「義務教育を受ける理由は、もうまったくないといっても過言ではない。オールBの人材ばかりが量産されるカリキュラムでは、AI時代に太刀打ちできない」という――。（第1回）※本稿は、堀江貴文、岩崎ひとみ『小学ゼロ年生 7歳からの進路相談』（小学館集英社プロダクション）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／coffeekai※写真はイメージです - 写真＝iStock