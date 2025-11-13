女子ゴルフの伊藤園レディースは14日から3日間、千葉・グレートアイランド倶楽部で開催される。国内ツアー5勝の原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）は13日、プロアマ戦に出場して最終調整した。今年は米下部ツアーを主戦場とし、ポイントランク5位に入り、来季の米ツアー出場権を獲得した。国内ツアーでプレーするのは、予選落ちした10月のスタンレー・レディース・ホンダ以来で今季2戦目となる。「（スタン