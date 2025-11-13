6月1日の日本ダービー2着後、古馬と初対戦で2日の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡3＝手塚久、父ドゥラメンテ）はルメールとコンビ継続でジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に参戦する。13日、社台サラブレッドクラブが発表した。この日、宮城県の山元トレセンから美浦トレセンに帰厩。また、香港カップ（12月14日、シャティン芝2000メートル）と香港ヴァーズ（同、芝2400メートル）に予備登録を済ませ、選出され