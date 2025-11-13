ドルーリー朱瑛里米ワシントン大陸上部は12日、ドルーリー朱瑛里（岡山・津山高）が入部するとインスタグラムで発表した。同部は「朱瑛里が日本からシアトルにやってくる」と投稿した。ドルーリーは父がカナダ出身で、母が日本人。中学3年で出場した2023年の全国都道府県対抗女子駅伝で3区を区間新記録で走り、17人をごぼう抜きして注目を浴びた。津山高に進学後は24年のU20（20歳未満）アジア選手権女子1500メートルで金メダ