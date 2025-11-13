女子欧州CLのアーセナル戦でボールを奪うバイエルン・ミュンヘンの谷川（右）＝ミュンヘン（ゲッティ＝共同）サッカー女子の欧州CLは12日、各地で1次リーグ第3戦が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の谷川萌々子はホームのアーセナル（イングランド）戦にフル出場し、3―2の逆転勝ちに貢献した。チームは初戦の黒星から2連勝と持ち直し、20歳のホープは「初めのうちは緊張したが、自分の良さも出せてきている」と話した