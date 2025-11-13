■三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ 第1日（13日、静岡県御殿場市・太平洋クラブ御殿場コース、7262ヤード・パー70）【写真を見る】開幕した三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ今年で第53回を迎える三井住友VISA太平洋マスターズが開幕。前回覇者の石川遼（34、CASIO）は3バーディ、2ボギー、1ダブルボギーで『71』、1オーバーで61位タイと出遅れた。トップは宮里優作（45、大和ハウス工業）、山田大晟（30、相模原ゴルフクラ