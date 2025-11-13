高市総理はきょうの参議院・予算委員会での労働時間の規制緩和をめぐる議論のなかで、自らの睡眠時間が「2時間から長い日で4時間」だと明らかにしました。共産党小池晃 参院議員「女性のほうが男性よりも睡眠時間が短い国ってのは世界少数なんですよ。総理もね昨日言われてましたけど、介護で大変だったとおっしゃったじゃないですか。そういう女性がたくさんいるんですよ」高市総理「男女が共にですね希望に応じて育児や介