韓国ソウル市近郊の市場に軽トラックが突っ込み、20人が死傷しました。記者「トラックは、細い路地をものすごいスピードで突き進みました。そして次々と人をはね、最後にこちらで止まったということです」きょう午前11時前、韓国ソウル市近郊の京畿道・富川市にある食料品の市場に軽トラックが突っ込みました。70代の女性2人が死亡したほか、9人が重傷、9人が軽傷です。事故の目撃者「建物が倒れるような、ものすごい音が聞こえま